شؤون مسرحية: فعالية ثقافية ومشهديات تعكس القيم التي يجسدها المسرح

السويداء-سانا

انطلاقاً من أهمية المسرح كظاهرة فنية حضارية تعكس رقي المجتمعات وتطورها أطلقت مديرية ثقافة السويداء فعالية مسرحية شهرية بعنوان شؤون ثقافية على مسرح المركز الثقافي العربي في المدينة.

الفعالية التي يشارك فيها نخبة من المسرحيين من كتاب ونقاد ومخرجين وفنانين بالمحافظة تهدف وفق القائمين عليها إلى نشر ثقافة المسرح وإلقاء الضوء على تجاربها المهمة.

بدأت الفعالية بمشهدية بعنوان “صابر بياع اليانصيب” قدمها المخرج المسرحي معن دويعر ثم قدم الباحث سلمان البدعيش لمحة عن تاريخ المسرح بمحافظة السويداء عاد من خلالها إلى مراحل البدايات عبر استعراض بعض العروض المسرحية التي قدمت منذ عام 1945 ومنها مسرحية “صلاح الدين الأيوبي” و”اليرموك” و”الراية” و”رقص وفقش” و”خطيئة الآباء” و”الفيل يا ملك الزمان” و”جثة على الرصيف” و”الرسم بالبنادق” ومسرحية للأطفال بعنوان “نهر الأجداد” و”ثمن الحرية”.

وتوقف المخرج المسرحي رفعت الهادي عند واقع الحركة المسرحية في المحافظة مشيراً إلى ضرورة العمل على تكريس ثقافة هذا الفن في المدارس لتربية جيل يتذوق الفن وتنمية المواهب الشابة والكوادر الإبداعية وتعزيزها ودعم المهرجانات المسرحية.

ولفت منظم الفعالية منصور حرب هنيدي إلى أن الفعالية نافذة ثقافية معرفية تطل على حقول المسرح المزروعة بقيم الحب والجمال مبيناً إنها تتناول في كل مرة إحدى القضايا المسرحية كمحور رئيسي إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالشأن المسرحي.

خزامى القنطار