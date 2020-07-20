فوز الاتحاد على الحرية في دور الثمانية من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز فريق الاتحاد على الحرية بنتيجة 75/65 نقطة في أولى منافسات دور الثمانية من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال خلال لقائهما اليوم في صالة الجلاء في حلب.

ويلتقي الوحدة مع الجيش في صالة الفيحاء بدمشق في وقت لاحق اليوم ضمن الدور ذاته على أن يلتقي يوم الثلاثاء القادم الثورة مع الوثبة في دمشق والجلاء مع الكرامة في حلب.

وتتجدد المواجهات المذكورة يومي الجمعة والسبت القادمين.

ووفقاً لنظام البطولة تلعب الفرق بدور الثمانية بطريقة “البلاي أوف” للفوز بمباراتين من أصل ثلاث حيث تتأهل الفرق الفائزة إلى الدور نصف النهائي الذي سينطلق في السادس من الشهر القادم وستلعب الفرق بطريقة “البلاي أوف” أيضاً ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي الذي يلعب فيه الفريقان المتأهلان للفوز بثلاث من أصل خمس مباريات.