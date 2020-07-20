إصابات ووفيات جديدة بـ كوفيد19 في دول عدة.. إصابة وزير ثالث في البرازيل بكورونا

عواصم-سانا

ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض “كوفيد19” في أنحاء القارة الإفريقية وصل إلى 720622 اليوم بارتفاع بنحو 20 ألف حالة عن الرقم المسجل أمس وهو 701573 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض إلى 15082.

وسجلت جنوب افريقيا أعلى الأرقام مع 364328 إصابة بكورونا تلتها مصر التي سجلت 87775 ثم نيجيريا بواقع 36663 حالة.

وأوضح المركز أن افريقيا الجنوبية الآن هي المنطقة الأكثر تضرراً من ناحية الحالات المؤكدة وتأتي بعدها منطقة شمال إفريقيا ثم غرب إفريقيا.

وفي اليابان بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض كوفيد19 ألف حالة وفقاً لأرقام وزارة الصحة وتضم الحالات الخاصة بالسفينة “ديامونك برنسيس” التي فرض عليها حجر صحي في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل حالة إصابة جديدة فقط ما يرفع عدد الحالات المؤكدة إلى 384 مع عدم تسجيل وفيات جديدة.

وفي هونغ كونغ أبلغ مركز هونغ كونغ للحماية الصحية عن 73 اصابة مؤكدة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 1958.

وسجلت السلطات الصحية التركية 924 اصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة جديدة.

وأوضح وزير الصحة في النظام التركي فخر الدين كوجا ان اجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 219641 والوفيات إلى 5491.

وفي جورجيا ارتفع عدد حالات الاصابات بفيروس كورونا إلى 1039 بعد تسجيل 11 اصابة جديدة بينما بلغ عدد الوفيات 15 وفقاً لما اعلنه المركز الوطني للصحة العامة والسيطرة على الأمراض.

إلى ذلك أعلن أونيكس لورينزوني وزير المواطنة البرازيلي اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.

ونقلت رويترز عن لورينزوني قوله على حسابه على تويتر إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس الماضي وخضع للفحص مضيفا.. “إنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل هيدروكسي كلوروكين وأن حالته تظهر نتيجة لذلك آثارا إيجابية”.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية في ترتيب البلدان المتضررة من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.