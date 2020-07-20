افتتاح مهرجان التسوق سورية بتجمعنا في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بافل يؤكد ضرورة وضع ضوابط لوجود قوات النظام التركي في المنطقة
2020-07-20
الخارجية الإيرانية: انتخابات مجلس الشعب خطوة إيجابية نحو الاستقرار في سورية
2020-07-20
صحفي كوبي: انتخابات مجلس الشعب تعكس قوة مؤسسات الدولة السورية
2020-07-20
حزب البعث في اليمن: انتخابات مجلس الشعب نصر جديد للشعب السوري
2020-07-19
اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني تجدد دعمها لسورية في مواجهة الإجراءات القسرية
2020-07-19
زعيتر: التنسيق والتواصل مع سورية مصلحة وطنية لبنانية
2020-07-19
برلماني روسي يؤكد أهمية انتخابات مجلس الشعب في سورية
2020-07-18
محليات
رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق: انتهاء عمليات الفرز في جميع مراكز المحافظة
2020-07-20
الخراط: ما يسمى قانون قيصر لم يستطع منع متابعة الاستحقاقات الدستورية في سورية
2020-07-20
مجلس الوزراء: تكثيف الرقابة على جودة المنتجات وتشجيع المبادرات المشتركة مع الفعاليات الاقتصادية
2020-07-20
طلاب سورية يشاركون في الأولمبياد الأوروبي العالمي للفيزياء
2020-07-20
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والجو صحو وسديمي في المناطق الشرقية
2020-07-20
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب واللجان تباشر الفرز-فيديو
2020-07-19
لجان مراكز الانتخابات بالمحافظات تبدأ بفرز الأصوات في انتخابات مجلس الشعب
2020-07-19
رياضة
الماتادور راموس يحصد رقماً قياسياً عالمياً
2020-07-20
إلغاء جائزة الكرة الذهبية 2020 بسبب كورونا
2020-07-20
دورتموند يتعاقد مع الموهوب بلينغهام
2020-07-20
كورتوا يفوز بجائزة أفضل حارس بالدوري الإسباني للموسم الحالي
2020-07-20
ميسي يحطم رقماً قياسياً جديداً
2020-07-20
انتر ميلان يتعثر في مطاردة يوفنتوس
2020-07-20
ريال مدريد يتعادل 2-2 مع ليغانيس الذي هبط إلى الدرجة الثانية
2020-07-20
اقتصاد
ضبط كميات من القمح في مركز تجهيز خلطات علفية بريف حمص
2020-07-20
ستاندرد آند بورز: ديون حكومات الخليج ستزيد 100 مليار دولار هذا العام
2020-07-20
إنتاج نحو 18 ألف طن من محصول الشعير بالسويداء
2020-07-20
استقرار أسعار الذهب
2020-07-20
هبوط أسعار النفط
2020-07-20
مؤسسة التبغ تزود السورية للتجارة والبقاليات المرخصة بمنتجاتها للبيع (بالباكيت)
2020-07-19
عصر النفط لدول الخليج على وشك النهاية
2020-07-18
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وزير الصحة: انتشار كورونا أفقياً وعمودياً ينذر بتفشٍ أوسع في حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات شفاء و4 وفيات
مجلس الوزراء: تكثيف الرقابة على جودة المنتجات وتشجيع المبادرات المشتركة مع الفعاليات الاقتصادية
الخارجية الإيرانية: انتخابات مجلس الشعب خطوة إيجابية نحو الاستقرار في سورية
إصابة مدنيين اثنين باعتداء الاحتلال التركي بالقذائف على حي المحطة في القامشلي
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إعادة الانتخاب والفرز في خمسة مراكز انتخابية في حلب وريفها ودير الزور
افتتاح مهرجان التسوق سورية بتجمعنا في حمص
2020-07-20
تصوير: عمر داغستاني
مهرجان التسوق سورية بتجمعنا
2020-07-20
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ضبط كميات من القمح في مركز تجهيز خلطات علفية بريف حمص
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