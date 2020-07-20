الماتادور راموس يحصد رقماً قياسياً عالمياً

مدريد-سانا

كتب قائد ريال مدريد وقلب دفاعه سيرخيو راموس اسمه بأحرف من ذهب في سجل الدوري الإسباني لكرة القدم وذلك بعد إحرازه 11 هدفاً هذا الموسم بعد هدفه في شباك مضيفه ليغانيس في ختام الليغا.

وأوضح النادي على موقعه الرسمي اليوم أن الماتادور راموس أصبح أول مدافع في تاريخ الدوري الإسباني يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد خلال القرن الحادي والعشرين وذلك في إطار منافسات الجولة الـ38 الأخيرة للدوري.

كما نجح راموس صخرة دفاع الفريق الملكي في الوصول إلى هدفه رقم 100 على مدار مسيرته مع الأندية.

وتوج ريال مدريد بلقب بطل الدوري الإسباني بعد تغلبه على نادي فياريال بهدفين مقابل هدف واحد يوم الخميس الماضي وذلك في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الليغا.