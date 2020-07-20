ضبط كميات من القمح في مركز تجهيز خلطات علفية بريف حمص

حمص-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمشرفة بريف حمص أمس كمية 2440 كغ من القمح ضمن مركز تجهيز خلطات علفية لاستخدامه لغير الغاية المخصصة له.

وبين المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب في حمص.

وأوضح اليوسف أنه تم بالأمس أيضاً تنظيم 29 ضبطاً مخالفاً منها عدم وجود بطاقة بيان على كمية من عبوات دبس الرمان موضوعة ضمن محل خضار وفواكه في مدينة الرستن وتمت مصادرة كامل الكمية وسحب عينة منها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وبين اليوسف أنه تم أيضاً تنظيم ضبط مخالفة التصرف بكميات من الخبز التمويني من قبل مخبز على طريق حمص-حماة إضافة الى ضبط مخالفة حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر ضمن محال في حي النزهة وتمت مصادرة كامل كمية المواد.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency