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اشتية:لا تنازل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

2020-07-20

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية التأكيد على أنه لا تنازل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريحات اليوم إن مخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية مرفوضة وإن فلسطين تواصل العمل مع المجتمع الدولي لمنع تنفيذها.

ودعا اشتية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

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