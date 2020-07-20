تسجيل 96 وفاة و1693 إصابة بفيروس كورونا في إندونيسيا

عواصم-سانا

سجلت إندونيسيا 96 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4239 حالة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الإندونيسية قولها إنه تم تسجيل 1693 إصابة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 88 ألفا و214 إصابة وهي أعلى إصابات في شرق آسيا.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس و1521 إصابة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1835 وحالات الإصابة إلى 69898.

بدورها أعلنت كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات لم يتخط الثلاثين حالة اليوم ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13 ألفا و771 كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 296.

وفي تايلاند تم تسجيل إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينما لم يتم الإعلان عن أي حالة وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و3250 حالة توفي منها 58.

وفي سلطنة عمان بلغ إجمالي الإصابات 68400 إصابة و326 وفاة.