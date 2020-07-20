مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار في العاصمة الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح أمس في حادث إطلاق نار وقع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن رئيس شرطة العاصمة بيتر نيوشام قوله في مؤتمر صحفي إن “إطلاق النار وقع في شارع 14 وطريق سبرينغ في الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة” مشيرا إلى أن ثلاثة مسلحين يحملون بنادق ومسدسات فتحوا النار على مجموعة من الناس فيما يبدو أنه “هجوم مستهدف”.

وذكر نيوشام أنه تم نقل تسعة أشخاص ثمانية رجال وامرأة إلى المستشفى نتيجة الحادث توفي أحدهم فيما بعد.

وأعلن أمس عن إصابة 12 شخصاً بجروح في حادث إطلاق نار وقع في منطقة ووتر ستريت وهاميلتون بوليفارد بمدينة بيوريا في ولاية الينوى الأمريكية أثناء وجود نحو مئتي شخص على الرصيف المطل على نهر الينوى في بيوريا.

ووفقا للصحيفة فقد لقي 23 شخصا مصرعهم في حوادث عنف في واشنطن منذ الأول من تموز الجاري.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب.