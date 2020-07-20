حصيلة وفيات كورونا في البيرو تتخطى 13 ألفاً

ليما-سانا

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في البيرو عتبة الـ 13 ألفا بحسب ما أعلنت السلطات في ليما في تطور يأتي عشية إعادة فتح المطاعم في البلاد في إطار عملية الخروج التدريجي من الحجر الصحي.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة قولها في تحديثها اليومي لحصيلة الوباء إن الساعات الأربع والعشرين الماضية: “سجلت 189 وفاة ناجمة عن كوفيد 19” ليصل إجمالي عدد الوفيات في الدولة الأميركية اللاتينية إلى 13187 وفاة.

والبيرو ثاني دولة في أميركا اللاتينية خلف البرازيل من حيث أعداد المصابين بكوفيد 19 والثالثة خلف البرازيل والمكسيك من حيث أعداد الوفيات.

وأضافت وزارة الصحة في الدولة الفقيرة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل أمس إلى 353590 إصابة بينها 4090 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

والنظام الصحي في الدولة الفقيرة على حافة الانهيار ومرافقها الصحية تفتقر بصورة خاصة إلى الأوكسجين اللازم لعلاج الحالات الأكثر خطورة.

وبدأت البيرو في الأول من تموز الجاري إعادة فتح اقتصاد البلاد تدريجياً إذ رفعت تدابير الحجر الصحي عن 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ 25 في حين سمحت الأربعاء باستئناف حركة النقل الجوي والبري بين المقاطعات.

وتخطو البلاد اليوم خطوة جديدة مع إعادة فتح المطاعم بشرط ألا تستقبل أكثر من 40 بالمئة من قدرتها الاستيعابية.