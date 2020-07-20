قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي جنين ورام الله واعتقلت ثمانية فلسطينيين.
كما أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين جنوب غرب المدينة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت ما أدى لإصابة فلسطيني بجروح.
وكان أصيب ثلاثة فلسطينيين أمس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.