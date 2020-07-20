بايدن: ترامب جعلنا أمة فاشلة

واشنطن-سانا

اعتبر المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أن جهل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب كلف الأمريكيين وظائفهم وحياتهم.

وكتب بايدن وهو نائب الرئيس الأمريكي السابق رسالة إلى ترامب على تويتر اليوم جاء فيها:”جهلك ليس من الفضائل وليس علامة من علامات القوة بل يقوض القدرة على التعامل مع أزمة غير مسبوقة وهو ما كلف الأمريكيين وظائفهم وأرواحهم”.

وقال بايدن في تدوينة أخرى:”الحقيقة الصعبة أنه كان بإمكاننا أن نحول دون الوصول إلى هذا الوضع لكن تجاهل ترامب للخبراء ورفضه اتخاذ إجراء للرد كان سببا في فشل أمتنا في مواجهة الأزمة”.

ويتبادل ترامب وبايدن الاتهامات من حين إلى آخر وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

وشهدت شعبية ترامب تراجعا كبيرا نتيجة تعامله مع وباء كورونا ومع الاحتجاجات التي عمت البلاد إثر مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس مؤخرا.