مؤسسة التبغ تزود السورية للتجارة والبقاليات المرخصة بمنتجاتها للبيع (بالباكيت)

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للتبغ عن تزويد المؤسسة السورية للتجارة والبقاليات المرخصة بمنتجاتها للبيع “بالباكيت” وذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتخفيفا للازدحام.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الازدحام على مراكز المؤسسة التي تقوم بالبيع المباشر للمستهلك “البيع بالباكيت” ومنع التجمعات حرصا على سلامة المواطنين من فيروس كورونا وبهدف منع الاحتكار وضبط الأسعار وتوفير السجائر قدر الإمكان.

وبينت المؤسسة أنه تم اختيار صالات السورية للتجارة لأنها تمتلك عددا أكبر لمنافذ التوزيع وتنتشر في مختلف المحافظات والمناطق كما أشارت المؤسسة إلى أنها ستقوم بالتعاون مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ببيع المرخصين العاديين حصرا “سمانة”بقالية” من منتجاتها عبر مراكز البيع وفقا لقوائم محددة وبشكل مباشر ودون حلقات وسيطة وبالسعر الرسمي لتخفيف الازدحام وتأمين وصول منتجات المؤسسة بيسر وسهولة للمواطن.

وحددت المؤسسة لائحة بأسماء المرخصين أصولاً مع عنوان كل منهم وتم نشر اللائحة على صفحتها الرسمية “فيسبوك” حيث سيتم البدء بالتوزيع لهم اعتبارا من يوم غد.

وذكرت المؤسسة أنها ستورد في منشورات متتالية أسماء وعناوين كل المرخصين “سمانة”بقالية” وفقا للمناطق ومراكز البيع التي سيستلمون منها مشيرة إلى أن أي شخص مرخص “سمانة”بقالية” لم يرد اسمه في القوائم يمكنه مراجعة أقرب مركز بيع للمؤسسة.

أحمد سليمان