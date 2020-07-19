تواصل الإقبال على المراكز الانتخابية في ساعات التمديد… ناخبون: أتاحت الفرصة لنا للمشاركة واختيار من يمثلنا

دمشق-سانا

مع الساعة الأخيرة لتمديد المشاركة بانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث واصل السوريون الإقبال على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم لمجلس الشعب مؤكدين أن تمديد الانتخابات يتيح الفرصة للعديد من المواطنين الذين لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة بالاقتراع بسبب حرارة الطقس العالية بالإضافة إلى تحقيق التباعد المكاني منعا لانتشار فيروس كورونا.

الشابة هافين قطيش من مركز عمر شخشيرو اعتبرت أن المشاركة هي واجب وطني على كل مواطن سوري لأن مجلس الشعب هو من يمثل السوريين ويكون جسر عبور لآرائهم ومتطلباتهم مشيرة إلى أن قرار تمديد ساعات الانتخابات أعطى الفرصة للعديد من المواطنين الذين لم يستطيعوا المشاركة فترة الصباح والظهيرة بسبب إنشغالهم بأعمالهم وتامين متطلبات الأسرة.

سعيد عبد الحق من مركز فرع التأمينات الاجتماعية اعتبر أن المشاركة بالاقتراع مساهمة في بناء المستقبل وتقدير لتضحيات الجيش لأن هذا الاستحقاق الدستوري يعد تكملة لانتصارات الجيش في معركته ضد الإرهاب فيما اعتبر محمد عيد حمودة أن المشاركة بالانتخابات حق وواجب وطني للمساعدة في إعمار الوطن.

من ناحيته أشار أحمد المخراس إلى أن الانتخاب واختيار الأفضل واجب وطني موضحا أن التمديد أتاح الفرصة لمن لم يستطع الاقتراع صباحاً الإدلاء بصوته.

مرح مسوتي قالت إن المشاركة في الانتخابات مهمة لاختيار الشخص القادر على إيصال هموم المواطن وعرض مشاكله والمساهمة في بناء الوطن فيما أكدت راما أبو دهن أن ساعات النهار لم تكن كافية للمشاركة الكبيرة بسبب عوامل الطقس فأعطى التمديد الفرصة لمن يريد أن يشارك ويختار من يمثله في مجلس الشعب.

منار ديب ونور يوسف