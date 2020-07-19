ترامب يرفض التعهد بالاعتراف بأي نتيجة محتملة للانتخابات الرئاسية

واشنطن-سانا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعهد بالاعتراف بأي نتيجة محتملة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية “يجب أن أرى نتائج الانتخابات قبل كل شيء.. لن اقول نعم ولن أقول لا”.

واعتبر ترامب أن سلسلة الاستطلاعات التي تظهر تدني شعبيته وتقدم منافسه مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن “غير صحيحة”.

وكان ترامب أعلن في المراحل الختامية للانتخابات الرئاسية الماضية عدم التزامه باحترام نتائج الانتخابات إذا فازت منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وشهد شعبية ترامب تراجعا كبيرا نتيجة تعامله مع وباء كورونا ومع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد إثر مقتل مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس مؤخرا.