هزة أرضية تضرب وسط تركيا وتحذيرات من زلزال مدمر

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 3.9 درجات على مقياس ريختر محافظة ملاطيا التركية وسط تحذيرات من زلزال مدمر يتوقع أن يضرب مدينة اسطنبول قريباً.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن معهد قنديلي لرصد الزلازل قوله “تعرضت بلدة بوتورجا في محافظة ملاطيا وسط البلاد لهزة أرضية بقوة 3.9 درجات وكانت بعمق خمسة كيلومترات”.

بدوره حذر العالم الجيولوجي التركي ناجي جورور من أن هناك ظواهر متتالية تنبئ بزلزال مدمر يتوقع أن يضرب ساحل مرمرة وأن تصل قوته إلى أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر وستتأثر به اسطنبول بشدة.

وقال جورور “نتحدث عن مئات الآلاف من الضحايا ولم ندرب شعبنا على كيفية الاستعداد ومواجهة الأمر” منتقداً إهمال حكومة النظام التركي الحالية وسابقاتها التي حولت أحد أهم الشوارع الحيوية في اسطنبول إلى بؤرة للأبراج والأبنية الشاهقة رغم ضيق الشوارع ما يجعله أكثر الأماكن غير الآمنة في حال حدوث زلزال.

وضربت هزات أرضية بشدات مختلفة مناطق عدة في تركيا خلال الأشهر الماضية.