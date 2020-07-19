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عــاجــل اللجنة القضائية العليا للانتخابات: تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب لمدة 4 ساعات بجميع المراكز الانتخابية في المحافظات

سورية تنتخب

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الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يدليان بصوتيهما في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

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