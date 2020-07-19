سورية تنتخب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
زعيتر: التنسيق والتواصل مع سورية مصلحة وطنية لبنانية
2020-07-19
برلماني روسي يؤكد أهمية انتخابات مجلس الشعب في سورية
2020-07-18
جنرال تركي متقاعد: أردوغان يتحمل مسؤولية انتشار الإرهاب بالمنطقة
2020-07-18
حزب الجيل المصري: انتخابات مجلس الشعب دليل على قدرة مؤسسات الدولة السورية
2020-07-17
سياسيون وباحثون إسبان: انتخابات مجلس الشعب مؤشر على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة الإعمار
2020-07-17
خطيب وقبلان: مواجهة المشروع الصهيو أميركي مسؤولية وطنية
2020-07-17
سورية وروسيا تدعوان واشنطن إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي والانسحاب من المناطق التي تحتلها في سورية
2020-07-17
محليات
المركزي يعلن عن حاجته لتعيين 30 شخصاً من حملة شهادة التعليم الأساسي
2020-07-19
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إقبال جيد على العملية الانتخابية ولم تسجل أي مخالفات قانونية-فيديو
2020-07-19
طلاب سورية في البطولة العالمية للمناظرات المدرسية التي تنظمها المكسيك عن بعد
2020-07-19
العملية الانتخابية تسير بكل يسر والناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم
2020-07-19
أبناء السويداء ودرعا والقنيطرة: المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لبناء سورية المتجددة
2020-07-19
ميدالية برونزية لسورية في مسابقة ماندلييف الدولية للكيمياء
2020-07-19
أهالي جرمانا يختارون ممثليهم إلى مجلس الشعب.. رسالة للخارج وتعبير عن الخيار الوطني
2020-07-19
رياضة
زيدان يلمح إلى إمكانية مغادرة ريال مدريد
2020-07-18
أوباميانج يقود أرسنال لتجاوز مانشستر سيتي والتأهل لنهائي الكأس
2020-07-18
فوز بيرنلي على نوريتش سيتي بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-07-18
أتلانتا يتعادل مع فيرونا في الدوري الإيطالي
2020-07-18
الوحدة والجيش والمجد والساحل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم
2020-07-18
بنفيكا يعلن رسمياً عودة جيسوس لتدريبه
2020-07-18
اختتام السباق الدوري الثالث للخيول العربية الأصيلة في حماة
2020-07-18
اقتصاد
عصر النفط لدول الخليج على وشك النهاية
2020-07-18
26 شخصاً يملكون نصف ثروات العالم
2020-07-18
استمرار عمليات تسويق الأقماح في الحسكة وإجراءات جديدة لمنع الغش
2020-07-18
التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا في أمريكا تتوالى
2020-07-18
1386 طناً تقديرات إنتاج الدراق في السويداء
2020-07-18
مسؤولة أممية: ضرر كورونا على الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2021 يقدر بـ 12 تريليون دولار
2020-07-17
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر كبيرة
2020-07-17
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اللجنة القضائية العليا للانتخابات: تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب لمدة 4 ساعات بجميع المراكز الانتخابية في المحافظات
سورية تنتخب
2020-07-19
الرئيس الأسد
سورية تنتخب
مجلس الشعب
2020-07-19
manhal
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اللجنة القضائية العليا للانتخابات: تمديد فترة الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب لمدة 4 ساعات بجميع المراكز الانتخابية في المحافظات
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