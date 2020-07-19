رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات: إقبال جيد على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب

دمشق-سانا

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أن الإقبال على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث جيد لافتاً إلى أن نسبة المشاركة لا تظهر إلا في نهاية الاقتراع مع التمديد أن تقرر.

وقال زمريق في تصريح للصحفيين اليوم بالمركز الإعلامي في وزارة الإعلام الإقبال على العملية الانتخابية جيد وإذا لم يتمكن عدد من المواطنين من الاقتراع حتى الساعة السابعة بسبب الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا يمكن عندها تمديد فترة الاقتراع خمس ساعات كحد أقصى.. إذاً الضرورة هي التي تحدد أن كانت هناك حاجة للتمديد أم لا.

وأشار زمريق إلى أن مهمة اللجنة القضائية العليا هي تسيير العملية الانتخابية وتأمين النزاهة والشفافية فيها موضحاً أنه عند انتهاء العملية الانتخابية يتم إغلاق الصناديق من قبل رئيس لجنة مركز الانتخاب بحضور المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام على أن تفرز الأصوات في اليوم التالي ليتم إرسالها إلى اللجنة القضائية الفرعية التي تحصي النتائج في جميع مراكز المحافظة وترسلها إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

ولفت زمريق إلى أنه يحق للمرشح الذي لم يفز في الانتخابات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من إعلان نتائج الانتخابات وتبت المحكمة بالطلبات خلال سبعة أيام.