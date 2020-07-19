مصر: الحل السياسي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا

القاهرة-سانا

أكد مجلس الدفاع الوطني المصري أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا مشيراً إلى أن الأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح نقله موقع اليوم السابع أن المجلس شدد خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية بما يحقق الحفاظ على سيادة ليبيا واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار المجموعات الإرهابية ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة أشار راضي إلى أن المجلس أكد استمرار مصر في العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة بخصوص هذا الملف والقواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد وذلك على النحو الذي يؤمن لكل من مصر والسودان وإثيوبيا مصالحها المائية والتنموية ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.