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المركزي يعلن عن حاجته لتعيين 30 شخصاً من حملة شهادة التعليم الأساسي

2020-07-19

دمشق-سانا

أعلن مصرف سورية المركزي عن حاجته لتعيين 30 مواطناً من حملة شهادة التعليم الأساسي بوظيفتي عداد من الفئة الثالثة وسائق من الفئة الرابعة لدى الإدارة العامة للمصرف والفروع بالمحافظات.

وأشار المركزي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه بإمكان الراغبين بالاشتراك في الاختبار تقديم الوثائق المطلوبة والطلبات ابتداء من صباح يوم الأحد الـ23 من شهر آب القادم لدى ديوان المركزي أو أحد فروعه بالمحافظات التي سيتم التعيين فيها.

وكان المركزي أعلن العام الماضي عن حاجته لتعيين 48 شخصا بوظيفة أمين صندوق من الفئة الثانية من حملة شهادة المعهد التقاني التجاري المصرفي أو المعهد التقاني للعلوم المالية والمصرفية.

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