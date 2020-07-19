أهالي دوما: انتخابات مجلس الشعب نصر جديد لأهالي المدينة بعد الانتصار على الإرهاب

ريف دمشق-سانا

توافد أهالي مدينة دوما إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس الشعب وسط تأكيد الناخبين أن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري هو نصر جديد يسجل لأهالي المدينة بعد الانتصار على التنظيمات الإرهابية ودحرها عن مدينتهم.

محمد خير من سكان مدينة دوما أكد أن مشاركة سكان دوما في الانتخابات بعد تحرير مدينتهم من الإرهاب تدل على ايمانهم بسورية كوطن للجميع مشيراً إلى أن من واجب كل مواطن أي يختار الأفضل والأكفأ لمهمة عضو مجلس الشعب لأن صوت المواطنين هو أيضا أمانة يجب أن تعطى لمن يستحقها.

عدد من سيدات مدينة دوما اللاتي أدلين بأصواتهن طلبن من المرشحين في المدينة إيلاء اهتمام أكبر بالقضايا الخدمية والمجتمعية حيث أشارت أم مالك إلى أن مشاركتها في الانتخابات جاءت حرصاً منها على إيصال صوت سكان المدينة إلى المجلس وتحسين بعض الخدمات فيما نوهت أم خالد بأن مشاركتهن كنساء في الانتخابات هي تأكيد على أنهن جزء لا يتجزأ من كل الفعاليات والاستحقاقات الوطنية.

زينب الحلاق دعت المرشحين إلى إيلاء منطقة دوما الاهتمام اللازم بكل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية معتبرة أن من واجب كل مواطن أن يدلي بصوته وهو أبسط تعبير عن انتمائه لوطنه مبينة أن حب الناس للوطن يدفعهم للمشاركة لتجاوز أزمته والانتصار على الإرهاب والاستهداف الخارجي.

طبيب الأسنان محمود الحسكي لفت إلى أن الانتخابات مناسبة وطنية غالية جداً بعد التحرير فيما طالب إسماعيل هارون المرشحين بتحقيق ما وعدوا به المواطنين وأن يكونوا على قدر الأمانة والمسؤولية.

رئيس مركز مجلس بلدية دوما الانتخابي فارس جعرش أكد أن على كل مواطن أن يقوم بواجبه واختيار الأنسب والافضل في هذه المرحلة المفصلية مشيراً إلى أن هذه الانتخابات حدث مهم وخاصة أنها الانتخابات التشريعية الأولى منذ تحرير المدينة من الإرهاب والتي سبقتها انتخابات مجلس الإدارة المحلية.

باسل شيشكلي مدير المركز الثاني في البلدية أوضح أن فريق العمل التطوعي شارك بتعقيم المركز منذ الأمس وتم ختم الصناديق بحضور مندوبي المرشحين الذين اطلعوا على كل الإجراءات القانونية المتخذة ضمن المركز قبل بدء عملية الاقتراع مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس ثقة سكان دوما بمؤسساتهم الدستورية ورغبتهم بنقل همومهم إلى الحكومة.

الدكتور زياد كنوزي رئيس المركز الانتخابي دوما الغربي أكد أن مشاركة المواطنين بالانتخابات واجب وطني وترسيخ لانتصارات الجيش العربي السوري في كل الميادين.

عمر سريون رئيس المركز الانتخابي في محكمة مدينة دوما أكد أن المشاركة في الانتخابات دليل على وعي المواطنين مبينا أن العملية الانتخابية تتم بنزاهة وشفافية وضمن الشروط والأطر القانونية.

خالد طباخ رئيس المركز الانتخابي في ثانوية تشرين أشار إلى الإقبال على مراكز الانتخاب في ظل أول انتخابات لمجلس الشعب في المدينة بعد دحر الإرهابيين ما يدل على أن سكان دوما جزء من هذا الانتصار فيما أشارت فادية طاهر رئيسة المركز الانتخابي في ثانوية دوما الثانية للبنات إلى أن المشاركة في الانتخابات دليل على إيمان سكان المدينة بوطنهم ومستقبلهم.

المهندس عدنان معيكة رئيس مجلس مدينة دوما أشار إلى أن مدينة دوما تحتوي على 28 مركزاً انتخابياً تم تعقيمها جميعها إضافة إلى تأمين كل المستلزمات الأساسية لسير العملية الانتخابية.

طارق السيد