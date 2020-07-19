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حركة أمل تؤكد التمسك بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي

2020-07-19

بيروت-سانا

أكد المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية ضرورة التمسك بخيار المقاومة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العدوانية.

وقال المكتب في بيان بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية على العدو الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006 إن “لبنان ما زال في قلب التحدي حيث يواصل الكيان الصهيوني العمل والتخطيط للانتقام منه” مشدداً على أن اللبنانيين اليوم أكثر تمسكاً بخيار المقاومة والثوابت والحقوق وعدم التنازل عن أي شبر من أرض لبنان.

وشدد البيان على ضرورة تثبيت حق لبنان في مياهه الإقليمية والمباشرة بأعمال التنقيب عن النفط فيها وعدم إعطاء أي ذريعة للعدو الإسرائيلي لسرقة هذه الموارد في وقت يشتد الحصار على لبنان من داعمي كيان الاحتلال.

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