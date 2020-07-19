أهالي أشرفية صحنايا: انتخابات مجلس الشعب تمثل محطة دستورية مهمة

ريف دمشق-سانا

في أجواء من الشفافية شهدت المراكز الانتخابية في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق توافداً من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم في مجلس الشعب بدوره التشريعي الثالث في ظل اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وعبّر عدد من المواطنين في مراكز بلدية أشرفية صحنايا ومدرستي الشهيد زيد بدران والشهيد حسين زين وروضة أشبال أشرفية صحنايا في تصريحات لـ سانا عن أهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واختيار الشخص الأكفأ الذي يمثلهم والقادر على نقل هموم المواطنين والعمل على معالجتها.

وعقب الإدلاء بصوته أكد الاستاذ الجامعي الدكتور حامد أبو خليف أن انتخابات مجلس الشعب اليوم تثبت للعالم أن الدولة السورية هي دولة مؤسسات موضحاً أن المشاركة بالانتخابات تعكس وفاء المواطنين لدماء الشهداء والجرحى ولسيادة سورية وقرارها المستقل.

كما أكد الناخب نعمان سلامة أن مشاركته بالانتخابات تأتي بهدف اختيار الشخص الأكفأ الذي يمثله والقادر على نقل هموم المواطنين والعمل على معالجتها مبيناً أن الانتخابات تمثل محطة دستورية مهمة تجسد ديمومة عمل المؤسسات التشريعية فيما بين الناخب عصام الصوص أن المشاركة بالانتخابات تعد أكبر رد في مواجهة المتآمرين على سورية الذين حاولوا عبثاً تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري.

وعقب الإدلاء بصوتها أشارت الناخبة تمارى نوفل إلى أنها أرادت من خلال المشاركة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات التعبير عن حقها الدستوري باختيار من يستطيع نقل هموم المواطنين إلى قبة مجلس الشعب والعمل على التخفيف من معاناتهم اليومية.

وأكد أشرف زين أمين أحد الصناديق في تصريح له أهمية المشاركة بالانتخابات التشريعية معرباً عن ثقته بنجاح العملية الانتخابية نظراً لإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

رئيس بلدية أشرفية صحنايا المهندس مهند الحلبي أكد أن أهالي البلدة بدؤوا منذ الصباح يتوافدون على صناديق الاقتراع مبيناً أن البلدية عقمت منذ يوم أمس كامل المراكز الانتخابية من الداخل والخارج وتم تزويدها بالكمامات والقفازات اللازمة في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لتأمين سلامة الناخبين وتسهيل عملية الانتخاب.

وسيم العدوي

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency