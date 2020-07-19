ميدالية برونزية لسورية في مسابقة ماندلييف الدولية للكيمياء

دمشق-سانا

أحرز فريق الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في مسابقة ماندلييف الدولية للكيمياء التي نظمتها روسيا لطلاب مرحلة التعليم الثانوي عبر الإنترنت يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري بمشاركة 27 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الميدالية البرونزية أحرزها الطالب أنس عباس من الصف الثاني الثانوي من ثانوية الباسل للمتفوقين بحمص مبينة أن المسابقة تضمنت جولتين مدة كل منهما خمس ساعات حل فيها الطلاب مسائل في الكيمياء بأقسامها التحليلية والعضوية واللاعضوية والمعدنية والفيزيائية.

وضم الفريق السوري المشارك في المسابقة الطلاب أحمد ثائر عتر وهيا كيالي ومها علي.

وتعد المسابقة محطة تحضيرية لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في إطار استعدادهم للمشاركة في الأولمبياد العالمي للكيمياء الذي ستنظمه تركيا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يذكر أن هذه المشاركة الثانية لطلاب الأولمبياد العلمي السوري في المسابقة حيث أحرز الطالب محمد بلال ميدالية برونزية في مسابقة العام الماضي التي تضمنت اختبارات نظرية وعملية.

هيلانه الهندي