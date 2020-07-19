ظريف خلال لقائه نظيره العراقي: العلاقات بين البلدين ثابتة ولن تتزعزع

بغداد-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضرورة البقاء على استعداد دائم لمواجهة خطر الإرهاب والتهديدات الامنية التي تشكلها التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش” على دول المنطقة.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد نقلته وكالة ارنا إن العلاقات بين البلدين قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل وهي ثابتة ولن تتزعزع مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجانبين.

وأوضح ظريف انه بحث مع نظيره موضوعات متفرقة تتعلق بالملاحة والحدود المائية وربط السكك الحديدية بين البلدين لافتا إلى وجود اتفاقيات كثيرة مع العراق سيتم تفعيلها.

بدوره شدد الوزير العراقي على أهمية رعاية المصالح الإقليمية المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإبعاد المنطقة عن التوترات الدولية مؤكدا أن بلاده تريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار.

وكان ظريف وصل في وقت سابق اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.