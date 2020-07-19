روسيا تسجل 95 وفاة و6109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت روسيا 6109 إصابات و95 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفق أحدث بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 771564 إصابة والوفيات 12342 وفاة فيما تجاوز عدد المتعافين 500 ألف مع تسجيل 3481 حالة شفاء جديدة.

وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 591 إصابة جديدة مقابل 578 أمس ليبلغ الإجمالي 233545 حالة بينما سجلت 14 وفاة جديدة ما رفع الحصيلة إلى 4299 وفاة.

وفي غواتيمالا أعلنت وزارة الصحة عن رفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 38042 والوفيات إلى 1449 بعد اكتشاف “خطأ في إدخال البيانات” في برنامج جمع البيانات المتعلق بوباء كوفيد19 من قبل المختبرات المكلفة بإجراء الفحوصات.

وفي اندونيسيا أعلنت وزارة الصحة عن 1639 إصابة و127 وفاة جديدة في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 86521 والوفيات إلى 4143.