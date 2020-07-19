أبناء إدلب والرقة يدلون بأصواتهم في المراكز المخصصة لهم

اللاذقية-سانا

شهدت المراكز الانتخابية في محافظة اللاذقية المخصصة للناخبين من محافظتي إدلب والرقة إقبالاً جيداً مع بدء العملية الانتخابية صباح اليوم وسط إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا في المراكز الانتخابية من قبل الناخبين والمشرفين على صناديق الاقتراع.

وأشار جاسم الشريف رئيس نادي الفرات في تصريح لمراسل سانا إلى أنه أدلى بصوته في مركز مدرسة جعفر الصادق بحي الزقزقانية المخصص لأبناء محافظة الرقة واختار من يمثله في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وقال بطل كرة الطاولة مجتبى حلاق إنه أدلى بصوته بالمركز المخصص لأبناء محافظة إدلب بجامعة تشرين واختار المرشح الأفضل والذي سيكون ممثلا للرياضيين في مجلس الشعب بهذه الدورة والصوت الجريء والشفاف والحر والقادر على نقل قضايا الرياضيين بهدف تطوير الرياضة السورية لتحقيق طموحات الرياضيين وآمالهم بالمرحلة القادمة.

وأكد علي حلاق عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بادلب بعد الإدلاء بصوته في المركز الانتخابي في حي سقوبين أن المشاركة بانتخابات مجلس الشعب بهذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية هي بمثابة تحد وانتصار يكمل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين وواجب على كل مواطن سوري وهي ترجمة حقيقية لحبنا لوطننا وانتمائنا.

ورأى أحمد الشريف عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي فرع الرقة أن المشاركة بالانتخابات تعكس وعي وانتماء الشعب السوري ورده الصريح على المتامرين ضد سورية.