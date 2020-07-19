سوريون: نشارك في الانتخابات لأننا أصحاب القرار في اختيار ممثلينا ورسم مستقبل بلادنا

محافظات-سانا

توافد المواطنون في كافة المحافظات إلى المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس الشعب حيث أكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم اليوم رسالة بأن السوريين وحدهم أصحاب القرار في اختيار ممثليهم ورسم مستقبل بلادهم بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

ففي اللاذقية أوضح نصر الأخرس وفواز سلوم من قرية جناتا في تصريح لمراسلة سانا أنهما هنا اليوم لممارسة حقهما الانتخابي وقد منحا صوتيهما لمن يعتقدان أنه أهل للثقة معربين عن أملهما في أن يكون أعضاء مجلس الشعب الجدد على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم لسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وفي عودة سورية إلى مكانتها قبل الحرب الإرهابية.

بدوره أشار المواطن آصف مرتكوش إلى أن مشاركته نابعة من حبه لسورية وإيمانه الراسخ بأننا نستحق مستقبلاً أفضل والوصول إلى هذا المستقبل يستوجب الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتجديد الأمل بأن يكون الشخص الملائم في المكان المناسب لنتمكن من الخروج من الأزمة وتأمين حياة كريمة ولائقة لنا ولأبنائنا مبيناً أن التصويت في الغرفة السرية يمنح الناخب الحرية للتعبير عن رأيه واتخاذ قراره بإرادته التي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها.

وبينت نجاة حماد أنها اليوم تدلي بصوتها لصالح المرشحين الذين يستحقون الوصول إلى قبة البرلمان فالانتخابات تجسيد حقيقي لممارسة المواطن حقه في اختيار ممثليه مضيفة إن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق التشريعي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية.

الشاب محمد غانم عبر عن أمله في وصول عدد من الشباب إلى مجلس الشعب ولا سيما أن شعار المرحلة المقبلة إعادة إعمار سورية والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد وهو يتطلب دماء شابة وجيلاً مثقفاً يمتلك أفكارا خلاقة ورؤى طموحة تستند الى معطيات الواقع.

أيمن روجيه رئيس المركز في قرية جناتا أشار إلى وجود صندوقين للاقتراع وان مهام أمين الصندوق ومعاونيه تنطوي على تنظيم العملية الانتخابية والحرص على نزاهتها وسيرها بشكل صحيح مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والضوابط الصحية من التباعد المكاني ومنع تواجد أكثر من شخص في الوقت ذاته في القاعة وغيرها لافتا إلى أنه تم توزيع المعقمات والكمامات على جميع العاملين على صناديق الانتخاب والوكلاء.

وفي مدينة شهبا بالسويداء أشار المواطن نبيل عبيد إلى أن المشاركة بالانتخابات حق دستوري وواجب وطني.

ولفت المواطن بشير الشحف إلى أن الانتخابات تعبير عن إرادة الحياة لدى أبناء سورية بعد سنوات من الحرب الإرهابية ورسالة تحد لقوى العدوان على سورية.

وخلال إدلائه بصوته أكد راعي كنيسة الاتحاد الانجيلية الوطنية بالسويداء كابي بطة ضرورة وأهمية مشاركة جميع السوريين بمختلف شرائحهم في هذا الاستحقاق ليساعدوا في بناء مستقبل بلدهم تعبيرا عن انتمائهم ووقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي الذي يتعرض له منذ عشر سنوات حتى اليوم.

من جانبه لفت مدير أوقاف السويداء والقنيطرة الشيخ نجدو العلي إلى أننا كمواطنين سوريين يتحتم علينا في ظل هذه الظروف المشاركة في الانتخابات فهي واجب وطني وديني وأخلاقي.

من جانبهما رأى كل من المحاميين معتز اللحام وحسام العفلق أن المشاركة في هذا الاستحقاق لاختيار الممثلين الأجدر إلى مجلس الشعب تنم عن روح المسؤولية الوطنية تجاه سورية للنهوض بها في ظل الظروف الحالية.

بدورها أشارت رئيسة لجنة الإشراف على صندوق الاقتراع رقم واحد جوني العيا إلى أن المواطنين بدؤوا بالتوافد للإدلاء بأصواتهم منذ فتح الصندوق الساعة السابعة والتأكد من خلوه أمام وكلاء المرشحين مع اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالتباعد بين الناخبين.

وبين رئيس لجنة الانتخاب في مركز مسرح التربية وائل عزام أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا عبر تعقيم المركز وتوزيع كمامات وقفازات ومعقمات على أعضاء لجنة الصندوق كما تم التأكيد على الوكلاء بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية وترك مسافة أمان بين الناخبين ومنع الازدحام والتجمعات وتعقيم أيادي الناخبين.

وفي طرطوس أكد عدد من المواطنين ضرورة الاقتراع والمشاركة في صنع القرار حيث قال شوكت عطية أن الإجراءات والتدابير الوقائية سمحت للجميع بالاقتراع في أجواء مريحة في حين تمنى أحمد حمود على أعضاء مجلس الشعب القادمين أن يعملوا مع الجهات المعنية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا الواجب الوطني.

واعتبرت نزيهة حسن أن ممارسة هذا الحق الدستوري واجب وطني على الجميع المشاركة فيه لتكون بداية طريق بناء المستقبل.

وفي حمص شهدت مراكز الانتخابات في بلدة القبو والقرى التابعة لها في ريف حمص الغربي إقبالا متزايدا منذ فتح صناديق الاقتراع حيث توجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم عاقدين الأمل على أن يكون ممثلوهم الصوت الذي يوصل همومهم ويجد حلولا لمشاكلهم.

صالح منصور رئيس المركز الانتخابي في بلدية القبو وجعفر جعفر رئيس المركز الانتخابي في المركز الثقافي بالقبو وغريب خضر رئيس مركز الشهيد عيسى حماد وعفيف حسين رئيس مركز الشهيد صالح الحسين في قرية الشنية وصفوا الإقبال على الانتخابات منذ بداية الصباح بالممتاز حيث شهدت الصناديق الانتخابية الأربعة مشاركة من قبل الناخبين الشباب الذين توافدوا إلى مراكز الانتخاب بحماس من منطلق حسهم الوطني وواجبهم في المشاركة بالانتخابات.

من جهتهم بين كل من ريماء ابراهيم وهشام علي وهاني سليمان وعيسى القاسم أعضاء لجان انتخابية أنه تم تجهيز المراكز بالشكل الأمثل بما يضمن سير العملية الانتخابية جيدا وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في التصدي لفيروس كورونا.

الناخبون حسام كنجو وسيف الدين ابراهيم ورئيف اسماعيل وهالة حماد أعربوا عن ارتياحهم لسير العملية الانتخابية بشكل سلس وتعاون المشرفين على الانتخابات معهم بكل أريحية.