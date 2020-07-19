انشقاقات جديدة عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس النظام التركي أردوغان

أنقرة-سانا

يشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عام انشقاقات في صفوف أعضائه وقياداته كان أحدثها تقديم رئيسة لجان المرأة في فرع الحزب ببلدة كيزيل تابه التابعة لمدينة ماردين أمينة جوكتاش أمس استقالتها ومعها 14 عضوا آخر ليقرروا الانتقال إلى صفوف حزب المستقبل.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن رئيس شعبة حزب المستقبل في المدينة أمين إلهان قوله إن الاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية ستستمر خلال الأيام المقبلة مضيفا إن المواطنين يريدون أحزابا سياسية جديدة تنقذهم من الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.

والاستقالات تتوالى من صفوف حزب أردوغان منذ عام تقريبا حيث بدأت بإعلان نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان استقالته من عضويته التأسيسية بالحزب ليقوم بعده بأشهر قليلة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بتقديم استقالته وتأسيس كل منهما حزبا مستقلا معارضا للنظام.

وهذ الشهر أعلن خمسة من قيادات حزب العدالة والتنمية في بالكسير شمال تركيا استقالتهم بشكل مفاجئ.

وتزامنت موجة الاستقالات الأولى من الحزب الحاكم مع صدور نتائج الانتخابات البلدية في الـ 31 من آذار 2019 التي حققت فيها المعارضة فوزا كبيرا بالبلديات الكبرى.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أكد الشهر الماضي أن حزب أردوغان سيشهد موجة من الانشقاقات الجماعية نتيجة النهج الاستبدادي الذي يمارسه.