المواطنون في قدسيا وضاحية قدسيا ينتخبون ممثليهم لمجلس الشعب: واجب وطني لاختيار الأكفأ

ريف دمشق-سانا

منذ ساعات الصباح الأولى توافد اهالي منطقتي قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب مؤكدين أن ممارستهم لحقهم الانتخابي ستسهم في إفشال المخططات الخارجية التي تهدف إلى النيل من سورية ومؤسساتها الدستورية.

وفي ضاحية قدسيا أكد علي الحسن مدير المركز الانتخابي رقم واحد في المجمع التربوي أن العملية الانتخابية تتم بشكل جيد مع توفر كافة مستلزماتها واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا موضحا أن الاقتراع يتم مع التقيد والالتزام بكل التعليمات الناظمة للعملية الانتخابية وضمن الغرف السرية المجهزة في المركز.

وحول مراحل الأدلاء بالصوت الانتخابي أشار الحسن إلى أن الناخب يمارس حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية او العسكرية ويسلم رئيس لجنة مركز الانتخاب الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله ومختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الناخب غرفة الاقتراع السرية حيث يضع ورقة الاقتراع في المغلف المختوم سواء أكانت الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء أعدها مسبقا أم كتبها في الغرفة المذكورة ثم يضع المغلف في صندوق الاقتراع على مرأى من أعضاء لجنة مركز الانتخاب والوكلاء والمراقبين ويدون اسم المقترع في سجل انتخاب المركز ثم يضع اصبعه في الحبر السري.

نسيم محمد الزعبي وهو وكيل لأحد المرشحين أكد أن الإجراءات المتخذة ضمن المركز كافية لضمان شفافية الانتخابات فيما لفت الوكيل أغيد شبيب إلى أنه تأكد من ختم الصندوق ومن الغرفة السرية ومن تطبيق كافة التعليمات الأخرى.

من جهته أكد محمد عبد العال مهندس بترول أنه مارس حقه وانتخب مرشحيه لعضوية مجلس الشعب الذي يطمح أن يحققوا ما وعدوا به مشيرا إلى أن أدلاء المواطنين بأصواتهم وانتخابهم لمرشحين أكفاء هو دعم لمؤسسات الدولة ورد على كل الأعداء الذين يسعون إلى النيل من سورية.

فيما بين مهند دمشقي رئيس مركز انتخابي في بلدية ضاحية قدسيا الجديدة أنه يوجد ضمن الضاحية عشرة مراكز اثنان منها ضمن البلدية وجميعها مزودة بجميع المستلزمات اللازمة لهذا اليوم الانتخابي ولاستقبال المواطنين لافتا إلى أن المشاركة مهمة جدا لإيصال الأفضل.

فيما أشار عبد الناصر خريطة مدير المركز الانتخابي الثاني في ضاحية قدسيا إلى أن المركز افتتح منذ الساعة السادسة والنصف وتم ختم الصناديق بحضور مندوبي المرشحين قبل بدء عملية الاقتراع في السابعة صباحا مؤكدا عدم وجود أي عقبات أو حدوث أي إشكالات وأن عملية الانتخابات بدأت بشكل سلس ومرن.

المواطنة رانيا شعشع عبرت عن رضاها على الإجراءات الصحية المتخذة ضمن المركز وعن سير العملية الانتخابية مبينا أنه عندما أدلى بصوته قام بأداء مهمته كمواطن وان على المرشحين القيام بواجبهم عندما يصلون إلى عضوية المجلس.

المواطن أحمد شرف الدين اعتبر أن المشاركة بالانتخابات يجب ألا تكون خيارا بل مهمة وطنية يجب ألا تهمل أو يستهان بها.

محمد الابراهيم مدير منطقة قدسيا أشار إلى وجود خمسة وستين مركزا في المنطقة إضافة إلى مركزين لمحافظة القنيطرة للمواطنين المقيمين في قدسيا مبينا أن الوحدات الشرطية في جهوزية تامة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية.

وضمن مبنى مديرية منطقة بقدسيا كان هناك مركز انتخابي خاص لعناصر الشرطة حيث أشار المساعد أول هاني ميلاد مدير المركز إلى أن الإجراءات المتبعة هي ذاتها الموجودة في كل المراكز بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات.

حسان بدران رئيس المركز الأول في مدينة قدسيا لفت إلى أن عملية الاقتراع تجري بشكل سلس ومرن معتبرا أن إقبال المواطنين في قدسيا على الإدلاء بأصواتهم هو أكبر دليل على تمسكهم بمؤسساتهم الدستورية وحرصهم على وحدة الوطن.

وفي مدينة قدسيا أشارت المواطنة نور الزين إلى أنها أدلت بصوتها تأكيدا على حقها في اختيار من يتكلم باسمها تحت قبة المجلس ودعما لمؤسسات الدولة.

طارق السيد