روسيا تسجل 6234 إصابة و124 وفاة بكورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا 6234 إصابة و124 وفاة بفيروس كورونا أمس انخفاضاً عن 6406 إصابات و186 وفاة في اليوم السابق لتبلغ الحصيلة 756437 إصابة و12247 حالة وفاة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا قوله في التقرير اليومي إن 4ر24 بالمئة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وأشار التقرير إلى أن 7490 مريضا تماثلوا للشفاء ما رفع مجموع المتعافين إلى 546863 لتبقى هناك 206327 حالة نشطة في عموم البلاد.

وفي العاصمة موسكو تم رصد 578 إصابة جديدة إضافة إلى 14 حالة وفاة لتصل الحصيلة إلى 232954 إصابة و4285 وفاة.

وارتفع إجمالي المتعافين في المدينة إلى 170180 بعد تسجيل 543 حالة شفاء جديدة.