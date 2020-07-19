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مصر تسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 63 وفاة

2020-07-18

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة بسببه إضافة إلى تعافي 566 شخصاً من الإصابة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 87172 حالة وعدد المتوفين إلى 4251 حالة.

ولفت المجاهد إلى خروج 566 متعافياً من الفيروس من المستشفيات المصرية بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة شفاء.

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