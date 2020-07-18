جبهة العمل الإسلامي في لبنان تؤكد حق لبنان في تحرير أرضه المحتلة

بيروت-سانا

جددت جبهة العمل الإسلامي في لبنان التأكيد على حق لبنان الطبيعي والمشروع في تحرير أرضه المحتلة والدفاع عن السيادة والحرمات والمقدسات والتصدي لمؤامرات وتهديدات وأطماع العدو الصهيوني الغاصب.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين هو سلاح مقدس لأنه سلاح يقف في وجه الإرهاب الصهيوني الحاقد ويتصدى له ويدافع عن الأرض والشرف والعرض والكرامة وعن السيادة والحرية مشيرة إلى تبجح الكيان الصهيوني أمام مرأى ومسمع العالم أجمع بتدمير لبنان وإعادته إلى العصر الحجري على حسب مزاعم مسؤولي هذا الكيان.

كما استهجنت الجبهة ما يروج له من شعار”الحياد” واستخدام السلطات والمواقع والمنابر منبرا للتهجم على المقاومة بدل شكرها والوقوف إلى جانبها لأنها حمت لبنان وما زالت من العدو الصهيوني الغادر ومن الإرهاب التكفيري اللذين حاولا تقسيم لبنان والسيطرة عليه وإشعال نار الفتن الداخلية والمذهبية بين أبنائه.