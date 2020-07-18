عصر النفط لدول الخليج على وشك النهاية

نيويورك-سانا

ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في دراسة نشرتها على موقعها الرسمي أن عصر النفط قد انتهى لدى دول الخليج العربية وأنها لم تعد قادرة على سد العجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

ونقلت روسيا اليوم عن موقع المجلة أن هناك فرصة للتحرك بعيداً عن عصر الطاقة الهيدروكربونية وأن أسعار المادة السوداء تراجعت على خلفية إغلاقات الدول الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا متوقعة إثر ذلك تراجع موارد الدول المنتجة للنفط إلى نصف ما حصلت عليه عام 2019.

وأشارت المجلة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً في اقتصادات تلك الدول بنسبة 3ر7 بالمئة حتى بعد تراجع جائحة كورونا مشيرة إلى أن السبب هو التخمة في إمدادات النفط والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعاره.

وتوقعت المجلة أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولار بحلول عام 2034 وهو ما أيدته توقعات صندوق النقد الدولي.