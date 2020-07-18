بريطانيا توقف مؤقتاً نشر التحديث اليومي لوفيات كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالبيانات

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم أنها ستوقف مؤقتاً نشر التحديث اليومي لعدد وفيات فيروس كورونا المستجد بعد تعليمات من الحكومة بمراجعة طريقة معالجة البيانات وسط مخاوف من احتمال وجود تضخيم في العدد.

ونقلت رويترز عن أكاديميين قولهم “إن الطريقة التي تعمل من خلالها هيئة الصحة العامة في إنكلترا وهي الوكالة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع تفشي الأمراض المعدية وتحصي بها الأرقام تعني أنها قد تكون مختلفة مقارنة بأجزاء أخرى من المملكة المتحدة”.

وكانت رسالة نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت أشارت إلى أن “مقياس الوفيات اليومي يعمل حالياً على إحصاء جميع من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وتوفوا منذ ذلك الحين دون انقطاع ما بين وقت الفحص وتاريخ الوفاة”.

وأضافت الرسالة: “توجد مزاعم بأن عدم وجود فترة انقطاع قد يحرف عدد الوفيات اليومية الحالي.. لذا فسنتوقف بشكل مؤقت عن نشر عدد الوفيات اليومي إلى أن يتم حل الأمر”.

يشار إلى أن بريطانيا حالياً أشد الدول الأوروبية تضرراً من الفيروس إذ تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة به 45 ألف شخص.