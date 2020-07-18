إصابة 18 ضابطاً أمريكياً باشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بشيكاغو

واشنطن-سانا

أصيب 18 ضابطاً أمريكياً خلال تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني من أصول إيطالية كريستوفر كولومبوس في متنزه غرانت بارك وسط مدينة شيكاغو.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة المدينة قولها في بيان “إن مجموعة كبيرة من المتظاهرين وصلت بعد ظهر أمس إلى التمثال وإن بعضهم اشتبك مع الضباط خلال محاولة تفريقهم وإبعادهم عن الساحة” مشيرة إلى أن قوات الشرطة تمكنت من طرد المتظاهرين واعتقلت 12 منهم.

وأضاف البيان أنه خلال عملية طرد المتظاهرين أصيب عدد من الضباط الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات في حين تلقى آخرون العلاج في الموقع.

وأشارت صحف محلية إلى أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم بنحو ألف شخص كانوا يرددون شعارات تصف كولومبوس بسارق وقاتل ورسموا على التمثال عبارات بينها “حياة السود مهمة”.

وأصبح كريستوفر كولومبوس من الشخصيات التاريخية التي تعرضت تماثيلها لسلسلة عمليات تخريب في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية على خلفية المظاهرات واسعة النطاق التي هزت البلاد بعد مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس في الـ25 من نيسان الماضي.