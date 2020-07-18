أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جراء كورونا

عواصم-سانا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم عتبة الـ 600 ألف حالة.

ووفق موقع وورلد ميترز المختص بالإحصاءات بلغ عدد الوفيات 600487 حالة والإصابات 14242950 بينما بلغ عدد المتعافين 8508332.

وفي السياق ذاته أعلنت الكويت أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 58904 بزيادة 683 حالة والوفيات 407 بزيادة 3 حالات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي السعودية تجاوز إجمالي الإصابات 248 ألفاً بزيادة 2565 حالة والوفيات 2447 بزيادة 40 حالة.

كما سجلت الجزائر حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية “واج” عن وزارة الصحة الجزائرية قولها اليوم إنه تم تسجيل 601 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة وهي حصيلة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء التفشي إلى 22549 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 1068.

وتشهد الجزائر زيادة يومية مستمرة لعدد المصابين منذ الـ 11 من تموز.