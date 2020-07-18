موسكو: تأكيدات بقرب الإفراج عن مواطنينا المحتجزين في ليبيا

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريباً.

ونقلت سبوتنيك عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في بيان: “نتيجة جهودنا المتواصلة تلقينا مؤخراً تأكيدات خطية من وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة بأن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب”.

يشار إلى أن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام مكسيم شوغالي وسامر سعيفان وجهت لهما حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس تهماً بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.