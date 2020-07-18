تجارة العاج تتسبب بقتل أكثر من 100 ألف فيل في إفريقيا منذ عام 2007

واشنطن-سانا

أعلنت منظمة “فيلة بلا حدود” أن أكثر من 100 ألف فيل قتلوا في إفريقيا منذ عام 2007 بسبب عمليات الصيد غير المشروعة وتجارة العاج.

وأشارت المنظمة في دراسة أجريت بالتعاون مع باحثين من جامعة واشنطن ومؤسسة صندوق أمبوسيلي للفيلة إلى أن أكثر من 100 ألف فيل من نوعي فيل السافانا وفيل الغابة قتلوا منذ عام 2007 في إفريقيا بسبب استمرار عمليات الصيد غير المشروعة موضحة أن موجة جديدة من الصيد غير المشروع للفيلة بدأت في أرجاء إفريقيا للحصول على العاج عام 2005.

وكانت بعض الدراسات السابقة بينت أن الصيد غير المشروع للفيلة بلغ ذروته في عام 2011 وتراجع منذ ذلك الحين إلا أن الباحثين في الدراسة الجديدة لاحظوا أن هذه الظاهرة تراجعت في منطقة شرق إفريقيا فقط خلال السنوات القليلة الماضية بينما ظلت عمليات الصيد غير المشروع على وتيرتها في مناطق غرب ووسط وجنوب إفريقيا وبات من الضروري استمرار جهود مكافحة هذه الممارسة لإنقاذ الفيلة.