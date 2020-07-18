مخرجٌ هندي: انتخابات مجلس الشعب دليل على تمسك الشعب السوري بوحدته

نيودلهي-سانا

أكد المخرج السينمائي والممثل الهندي أكبر خان أن اجراء انتخابات مجلس الشعب المقبل يمثل دليلاً على نهوض الشعب السوري وتمسكه بوحدته وانتمائه الوطني.

وقال خان في حديث لمراسل سانا في نيودلهي: “زرت هذا البلد العظيم وتعرفت إلى شعبه الحضاري ورغبته بالعيش بأمن وسلام في أرضه” لافتاً إلى أن الشعب السوري رغم الحرب الإرهابية التي فرضت عليه والدمار والقتل الذي تسبب به الإرهابيون يثبت أنه مازال متمسكاً بصموده وبوحدته وبالحفاظ على وطنه وإعادة بنائه.

واعتبر خان أن إجراء هذا الاستحقاق الدستوري يمثل خطوة مهمة في عودة الاستقرار والسلام إلى سورية وتأكيداً على رفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.