من عمليات التعقيم والتجهيزات الأخيرة للمراكز الانتخابية في المحافظات (صور)

السبت / 18 / 07 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مخرجٌ هندي: انتخابات مجلس الشعب دليل على تمسك الشعب السوري بوحدته
2020-07-18
حزب الجيل المصري: انتخابات مجلس الشعب دليل على قدرة مؤسسات الدولة السورية
2020-07-17
سياسيون وباحثون إسبان: انتخابات مجلس الشعب مؤشر على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة الإعمار
2020-07-17
خطيب وقبلان: مواجهة المشروع الصهيو أميركي مسؤولية وطنية
2020-07-17
سورية وروسيا تدعوان واشنطن إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي والانسحاب من المناطق التي تحتلها في سورية
2020-07-17
لبنان.. فتح الحدود البرية مع سورية يومي الثلاثاء والخميس القادمين
2020-07-17
حزب مصري: انتخابات مجلس الشعب صفعة على وجه أعداء سورية
2020-07-16
محليات
سوريون: انتخابات مجلس الشعب رسالة لكل من يتربص بسورية أننا قادرون على تحقيق النصر وسنواصل الصمود
2020-07-18
قرابة شهر على حجرها صحياً.. جهود حثيثة لتأمين الخدمات في بلدة جديدة الفضل
2020-07-18
أساتذة وطلبة جامعة حلب يؤكدون أهمية المشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشعب
2020-07-18
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام
2020-07-18
نحو ألفي طالب وطالبة من الجامعات السورية وغير السورية يتقدمون لامتحان الهندسة المعمارية الموحد
2020-07-18
تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء و3 وفيات
2020-07-17
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ صباح غد
2020-07-17
رياضة
ميلان يكرم إبراهيموفيتش على مئويته
2020-07-18
مباريات مهمة في منافسات دور الثمانية لدوري كرة السلة
2020-07-18
حلمها الوقوف على منصات التتويج… إسراء صالح تميز لافت في لعبتي الجودو والمصارعة
2020-07-18
اختتام السباق الدوري الثالث للخيول العربية الأصيلة في حماة
2020-07-18
مركز القامشلي الرياضي منبع لمواهب كرة القدم الأنثوية
2020-07-18
مشاركة واسعة في بطولة النادي العمالي التنشيطية للشطرنج بحمص
2020-07-18
ثناء محمد: اتحاد الرياضة للجميع يستهدف شرائح المجتمع كلها
2020-07-18
اقتصاد
التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا في أمريكا تتوالى
2020-07-18
1386 طناً تقديرات إنتاج الدراق في السويداء
2020-07-18
استمرار عمليات تسويق الأقماح في الحسكة وإجراءات جديدة لمنع الغش
2020-07-18
مسؤولة أممية: ضرر كورونا على الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2021 يقدر بـ 12 تريليون دولار
2020-07-17
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر كبيرة
2020-07-17
سياحة حماة ترخص منشآت سياحية بتكلفة أربعة مليارات ليرة خلال ستة أشهر
2020-07-17
أكثر من 1.5 مليار ليرة إيراداتها… نقل حماة تتخذ إجراءات لتبسيط إنجاز المعاملات
2020-07-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
أهالي الحسكة: المشاركة في انتخابات مجلس الشعب ردٌ على كل المؤامرات
سوريون: انتخابات مجلس الشعب رسالة لكل من يتربص بسورية أننا قادرون على تحقيق النصر وسنواصل الصمود
وقفة وطنية في قرية فرفرة بريف القامشلي للمطالبة بخروج الاحتلالين الأمريكي والتركي من الأراضي السورية
أبناء درعا والسويداء: التأكيد على المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب للتصويت لمن يستحق
ما هي إجراءات الوقاية من كورونا خلال الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشعب
دخول مرحلة الصمت الانتخابي وتوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب
نحو ألفي طالب وطالبة من الجامعات السورية وغير السورية يتقدمون لامتحان الهندسة المعمارية الموحد
من عمليات التعقيم والتجهيزات الأخيرة للمراكز الانتخابية في المحافظات (صور)
2020-07-18
من عمليات التعقيم والتجهيزات الأخيرة للمراكز الانتخابية
2020-07-18
anwar
سابق
دياب: الكيان الإسرائيلي هو العدو الأول للبنان
التالي
قرابة شهر على حجرها صحياً.. جهود حثيثة لتأمين الخدمات في بلدة جديدة الفضل
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved