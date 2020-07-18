SCS-NET

مراسلة سانا: وقفة وطنية لأهالي قرية فرفرة بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بفرض العقوبات الإقتصادية على الشعب السوري

انظر ايضاً

ماذا نريد من عضو مجلس الشعب القادم ؟

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved