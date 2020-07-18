مراسلة سانا: وقفة وطنية لأهالي قرية فرفرة بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بفرض العقوبات الإقتصادية على الشعب السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزب الجيل المصري: انتخابات مجلس الشعب دليل على قدرة مؤسسات الدولة السورية
2020-07-17
سياسيون وباحثون إسبان: انتخابات مجلس الشعب مؤشر على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة الإعمار
2020-07-17
خطيب وقبلان: مواجهة المشروع الصهيو أميركي مسؤولية وطنية
2020-07-17
سورية وروسيا تدعوان واشنطن إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي والانسحاب من المناطق التي تحتلها في سورية
2020-07-17
لبنان.. فتح الحدود البرية مع سورية يومي الثلاثاء والخميس القادمين
2020-07-17
حزب مصري: انتخابات مجلس الشعب صفعة على وجه أعداء سورية
2020-07-16
عبد الكريم يبحث مع خوري واللواء إبراهيم القضايا المشتركة
2020-07-16
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نسبياً وصحو بشكل عام
2020-07-18
تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء و3 وفيات
2020-07-17
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ صباح غد
2020-07-17
240 مليون ليرة تكلفة أعمال استبدال وصيانة شبكات الصرف الصحي باللاذقية
2020-07-17
لتسهيل عملية الانتخاب.. تحديد مراكز انتخابية لأهالي إدلب والرقة في محافظات عدة
2020-07-17
نسب إنجاز قياسية لأعمال تأهيل الطريق الدولي حماة حلب
2020-07-17
جبلة.. إخماد حريق في أراضٍ زراعية بقرية ضهر أبو قرمة وآخر على الكورنيش
2020-07-17
رياضة
بعد غياب 5 سنوات.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد
2020-07-18
وست هام يحقق فوزاً ثميناً على واتفورد في الدوري الإنكليزي
2020-07-17
السماح بعودة محدودة للجماهير البريطانية للملاعب
2020-07-17
ليدز يونايتد يعود للدوري الإنكليزي الممتاز بعد 16 عاماً
2020-07-17
الدوري الأسترالي يستأنف نشاطه رغم تفشي كورونا
2020-07-17
اعتزال نجم الكرة الألماني آندريه شورله
2020-07-17
إنتر يتغلب على سبال برباعية في الدوري الإيطالي
2020-07-17
اقتصاد
مسؤولة أممية: ضرر كورونا على الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2021 يقدر بـ 12 تريليون دولار
2020-07-17
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر كبيرة
2020-07-17
سياحة حماة ترخص منشآت سياحية بتكلفة أربعة مليارات ليرة خلال ستة أشهر
2020-07-17
أكثر من 1.5 مليار ليرة إيراداتها… نقل حماة تتخذ إجراءات لتبسيط إنجاز المعاملات
2020-07-17
إجراءات حكومية لدعم قطاع الدواجن… دعم مالي مباشر لصغار المربين وتأمين استقرار سعر العلف
2020-07-17
تراجع أسعار النفط
2020-07-17
استقرار أسعار الذهب
2020-07-17
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دخول مرحلة الصمت الانتخابي وتوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب
تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق
سياسيون وباحثون إسبان: انتخابات مجلس الشعب مؤشر على الحياة السياسية الطبيعية في سورية والعزم على إعادة الإعمار
الكوادر الجامعية بدرعا يدعون إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الممثلين الأنسب لمجلس الشعب
مجموعات (قسد) تختطف بدعم من الاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين في قرى بريف دير الزور الشرقي
مراسلة سانا: وقفة وطنية لأهالي قرية فرفرة بريف القامشلي ضد الاحتلالين الأمريكي والتركي وتنديداً بفرض العقوبات الإقتصادية على الشعب السوري
2020-07-18
2020-07-18
bdrossman
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