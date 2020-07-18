روسيا والصين تجددان رفضهما الخطوات الأمريكية أحادية الجانب

موسكو-بكين-سانا

جدد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي التأكيد على رفض بلديهما للخطوات الأمريكية أحادية الجانب.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن الوزير الصيني أكد لنظيره الروسي خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم أن “بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تسعى لإنعاش عقلية الحرب الباردة في سياساتها تجاه الصين”.

من جهتها أشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان إلى أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال مختلف القضايا الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

ولفتت الخارجية الروسية إلى أن لافروف أطلع نظيره الصيني على سير الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول مسائل مراقبة التسلح في سياق مهمات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد الوزيران وحدة النهج بشأن جميع المواضيع التي تم بحثها والتزام موسكو وبكين بمسار حل المشاكل على المسرح العالمي حصراً من خلال حوار متكافئ والبحث عن توازن المصالح على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.