وست هام يحقق فوزاً ثميناً على واتفورد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

ضمن وست هام يونايتد بشكل كبير البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم بعد تغلبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه واتفورد اليوم.

وسجل أهداف وست هام كل من ميخائيل أنطونيو وتوماش سوتشيك وديكلان رايس بينما أحرز تروي ديني هدف واتفورد الوحيد.

وتفوق وست هام الذي تتبقى له مباراتان على برايتون أن هوف ألبيون باحتلاله المركز 15 برصيد 37 نقطة متقدماً بفارق ست نقاط عن بورنموث وأستون فيلا في منطقة الهبوط.

وفي المقابل يبتعد واتفورد بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط وسيخوض آخر مباراتين أمام مانشستر سيتي وأرسنال حيث يواجه نهاية صعبة للموسم.