السماح بعودة محدودة للجماهير البريطانية للملاعب

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السماح بعودة أعداد محدودة من الجماهير إلى الملاعب في بعض الأحداث الرياضية كسباق الخيول والكركيت بدءاً من أواخر شهر تموز الجاري وحتى مطلع آب المقبل.

وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بيان على موقعها الرسمي أنه إذا ما أثبتت تجربة الحضور الجماهيري المحدود عدم وجود أي مخاطر صحية فإن السلطات البريطانية ستسمح بعودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية بشكل كامل بداية الأول من تشرين الأول المقبل مع استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة البريطانية منعت منذ أشهر حضور الجماهير للمنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.