SCS-NET

السماح بعودة محدودة للجماهير البريطانية للملاعب

2020-07-17

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السماح بعودة أعداد محدودة من الجماهير إلى الملاعب في بعض الأحداث الرياضية كسباق الخيول والكركيت بدءاً من أواخر شهر تموز الجاري وحتى مطلع آب المقبل.

وأوضحت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في بيان على موقعها الرسمي أنه إذا ما أثبتت تجربة الحضور الجماهيري المحدود عدم وجود أي مخاطر صحية فإن السلطات البريطانية ستسمح بعودة الجماهير إلى الأحداث الرياضية بشكل كامل بداية الأول من تشرين الأول المقبل مع استمرار تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة البريطانية منعت منذ أشهر حضور الجماهير للمنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

انظر ايضاً

الحكومة البريطانية تخفي انتقادات الخبراء بشأن تعاملها مع كورونا

لندن-سانا تواجه الحكومة البريطانية مع تحول بريطانيا إلى أكثر البلدان الأوروبية تضررا بفيروس كورونا وتخطي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved