مقتل ضابط عراقي في الطارمية شمال بغداد

بغداد-سانا

قتل ضابط عراقي برتبة عميد بنيران قناص إرهابي خلال عمليات للجيش اليوم في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني قوله إن العميد الركن علي غيدان آمر اللواء 59 في الجيش العراقي فارق الحياة نتيجة إصابته بنيران قناص في منطقة الطارمية مضيفاً أن الجيش استخدم قذائف الهاون في محاولة للسيطرة على أماكن القناصة في المنطقة.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في مختلف مناطق العراق لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.