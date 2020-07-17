(مجنون يتحدى القدر) عرض مسرحي طلابي على خشبة القباني

دمشق-سانا

تدور حبكة العرض المسرحي مجنون يتحدى القدر الذي عرض على خشبة مسرح القباني في دمشق حول قدرة الإنسان على تجاوز المصاعب وتغيير الواقع مهما كان محاطاً بالأهوال إلى غد مشرق بالنور والجمال.

المسرحية التي قدمها طلاب مؤسسة البازلت للإنتاج السينمائي والتلفزيوني هي من كتابة يوسف العاني وأدى أدوارها هشام جنيد وريان النجاد وأخرجها معن دويعر وسبق إن قدمت لجمهور المسرح في السويداء قبل فترة.

المخرج السينمائي قصي العيسمي أوضح أن العرض يهدف لبناء جيل من الموهوبين والمميزين من خلال الدورات التي تقيمها مؤسسة البازلت كرديف لمعهد الفنون المسرحية وليس بدلاً منه معتبراً أن هذا المشروع يقدم فرصاً للشباب

في مجال الفن من خلال إتاحة دراسة مشروع إعداد ممثل الأكاديمي بحرفية وتعليم أساليب التمثيل والوقوف أمام الكاميرا وعلى خشبة المسرح.

بلال أحمد