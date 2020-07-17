الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية في المحافظات لانتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة

محافظات-سانا

أنهت جميع المحافظات وبإشراف اللجان القضائية الفرعية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشعب بدورته التشريعية الثالثة بما يضمن ممارسة المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم حيث تم تجهيز أكثر من 7400 مركز لإتمام العملية الانتخابية المقررة الأحد القادم والتي يتنافس فيها نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.

وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق في تصريح لـ سانا الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية التي تم إحداثها في المحافظات بالتنسيق مع اللجان القضائية الفرعية مبيناً أنه تم تحديد أكثر من 7400 مركز في جميع المحافظات وذلك بعد تكليف اللجان الفرعية التنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن مراكز الانتخاب وتوزعها وعددها.

وأوضح زمريق أنه من بين المراكز الانتخابية في المحافظات تم إحداث أكثر من 1400 مركز موزعة في مناطق مختلفة تشرف عليها اللجان القضائية الفرعية مزودة بالمستلزمات الصحية الوقائية اللازمة لتأمين وتسهيل العملية الانتخابية أمام عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية.

وبين زمريق أن لجان مراكز الانتخابات في جميع المحافظات أدت اليمين القانونية أمام اللجان القضائية الفرعية التابعة لها وتم تكليف قضاة النيابة العامة في جميع العدليات بالمحافظات مؤازرة اللجان القضائية الفرعية لإتمام العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا لافتاً إلى أن اللجنة القضائية العليا ستكون على تواصل مباشر مع اللجان الفرعية طوال مدة العملية الانتخابية.

رئيس اللجنة القضائية الفرعية بدمشق القاضي حسام الدين رحمون بين أنه تم تجهيز جميع المراكز الانتخابية استعداداً لاستقبال الناخبين الأحد القادم منها توزيع جميع مستلزمات العملية الانتخابية على رؤساء لجان المراكز بعد أدائهم أمس اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة إضافة إلى توضيح التعليمات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بحياد وشفافية وضرورة التقيد بالقوانين الناظمة لها.

وبين القاضي رحمون أن عدد المراكز الانتخابية بدمشق 1089 مركزاً موزعة على مختلف المناطق حسب الكثافة السكانية مشيراً إلى أن عدد المرشحين هو238مرشحاً منهم 27 للفئة (أ) و211 للفئة (ب).

بدوره رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة ريف دمشق القاضي حسان الحلاق أكد أن لجان مراكز الانتخابات في المحافظة أدت أمس اليمين القانونية امام اللجنة القضائية الفرعية التي ستعمل بشكل مسؤول لإنجاح الاستحقاق الدستوري لافتاً إلى أن اللجنة أطلعت أمس على إتمام جميع التحضيرات للانتخابات خلال جولة قامت بها على جميع المراكز التابعة للدائرة الانتخابية في الريف كما اجتمعت بلجان مراكز الانتخاب وبينت لهم مهامهم وأجابت على استفساراتهم فيما يخص طريقة الاقتراع بشكل قانوني.

وبين الحلاق أن عدد مرشحي ريف دمشق 151 مرشحاً منهم 31 للفئة (أ) و120 للفئة (ب) وتم تحديد 799 مركزاً موزعة في المناطق والمدن والبلدات والبلديات حسب عدد السكان كما تم تأمين مختلف مستلزمات العملية الانتخابية وتجهيزها بما يضمن سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة واتخاذ التدابير اللازمة في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وفي حلب أوضحت رئيسة اللجنة القضائية الفرعية لدائرة مدينة حلب القاضية أمل شوشة أن عدد المراكز الانتخابية 333 مركزاً وعدد المرشحين 159 مرشحاً مبينة أنه تم تخصيص محافظة إدلب بعشرة مراكز انتخابية في مدينة حلب وتخصيص 3 مراكز لمحافظة الرقة ومركز لمحافظة القنيطرة.

وأكدت أنه تم أداء اليمين القانونية للجان الانتخابية وتزويدها بالمعلومات الناظمة للعملية الانتخابية كما تم تزويد المراكز الانتخابية بكل مستلزماتها وأدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية الانتخابية لدائرة ريف حلب القاضي أسعد الحسن أن عدد المراكز الانتخابية بريف محافظة حلب 408 مراكز وعدد المرشحين 153 مرشحاً مؤكداً جهوزية المراكز الانتخابية واستعدادها لاستقبال الناخبين الأحد القادم.

وفي حمص بين رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي محمد رضوان قصبلي أن عدد المراكز 1109 مراكز منها 939 مركزاً موزعة بين الريف والمدينة و170 مركزاً تم توزيعها في الوحدات العسكرية إضافة إلى مركزين لأبناء الرقة ومركزين لأبناء القنيطرة و3 لأبناء إدلب.

وفي حماة أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي عزيز إبراهيم اتخاذ جميع الإجراءات لإنجاح الانتخابات بما فيها إجراءات التصدي لفيروس كورونا لافتاً إلى أن عدد المقاعد المخصصة لمحافظة حماة يبلغ 22 مقعداً منها 13 فئة (أ) للعمال والفلاحين و9 فئة (ب) عن باقي فئات الشعب وتم تحديد 830 مركزاً موزعة على المناطق مشيراً إلى أن عدد المرشحين 122 مرشحاً منهم 39 فئة (أ) و83 فئة (ب).

وفي الحسكة أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي إيلي ميرو أنه تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة و86 مركزاً في مدينة القامشلي وجميعها مزود بكل التجهيزات لإنجاز العملية الانتخابية مبيناً أن عدد المرشحين 207 مرشحين.

وأشار ميرو إلى أن اللجان الانتخابية “المراكز والصناديق” في مدينتي الحسكة والقامشلي أدت اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية لافتاً إلى تعقيم جميع المراكز في إطار إجراءات التصدي لكورونا مع التأكيد على تطبيق كل إجراءات الوقاية الشخصية للجان والمشرفين.

وفي طرطوس بين رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي عدنان وقاف أن عدد المراكز الانتخابية بلغ 764 مركزاً منها 169 مركزاً في منطقة طرطوس و157 في منطقة صافيتا و114 في مدينة بانياس و103 مراكز في الدريكيش و78 في الشيخ بدر و 58 في القدموس و 85 في مدينة طرطوس إضافة إلى إحداث 5 مراكز لمحافظة إدلب ومركز للرقة.

وأشار إلى أنه تم تأمين مستلزمات المراكز وأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجان كما تم الطلب من قيادة شرطة المحافظة بمتابعة التقيد بإجراءات التصدي لكورونا إضافة إلى تأمين الكمامات والمعقمات وسيارات خاصة لإيصال الصناديق إلى مراكز الاقتراع والعودة بها عند الانتهاء من الانتخابات لمكان الفرز.

وفي درعا أكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي خيرو عز الدين أن عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 262 مركزاً وعدد المرشحين 32 مرشحاً منهم 8 عن العمال والفلاحين فئة (أ) و24 عن باقي فئات الشعب فئة (ب) علماً أن لمحافظة درعا 10 مقاعد في مجلس الشعب 5 عن العمال والفلاحين و5 عن باقي فئات الشعب.

وبين عز الدين أن عدد المشرفين على المراكز بلغ 1122 شخصاً أدوا القسم يوم الأربعاء الماضي مؤكداً أنه تم تجهيز المراكز بمواد التعقيم للناخبين وكمامات وقفازات للجان الانتخابية.

وفي السويداء أوضح رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي المستشار إحسان فهد أن عدد المرشحين النهائي بلغ 22 مرشحاً منهم 13 عن القطاع (أ) و9 عن القطاع (ب) مبيناً أنه تم أداء اليمين القانونية من قبل لجان المراكز الانتخابية الذين جرت تسميتهم مع تسليمهم جميع الصناديق.

وبين فهد أنه تم تحديد 346 مركزاً انتخابياً موزعة على مختلف مناطق المحافظة منها مركز خاص في مقر مبنى المحافظة للنازحين من محافظة القنيطرة ومركز لمرشحي محافظة إدلب مع العلم أن محافظة السويداء دائرة انتخابية واحدة يمثلها في مجلس الشعب 6 أعضاء مؤكداً أن الاستعدادات قائمة مع جميع الجهات لتامين جميع المستلزمات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا والتعقيم اللازم.

وفي دير الزور ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي زياد سرهيد أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات في 262 مركزاً انتخابياً إضافة إلى مركز خاص لمحافظة القنيطرة مبيناً أن عدد المرشحين بلغ 58 مرشحاً وأنه تم تشكيل لجان المراكز الانتخابية الذين أدوا اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية.

وفي اللاذقية ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات القاضي صالح وهبي أنه تم البدء بتوزيع الصناديق على جميع المراكز الانتخابية في المحافظة البالغ عددها 913 مركزاً إضافة إلى 11 مركزاً مخصصة لمحافظة إدلب موزعة على مدينتي اللاذقية وجبلة ورأس البسيط ومركزين انتخابيين لمحافظة الرقة كما أدى جميع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية اليمين القانونية وتم إجراء عمليات التعقيم للمراكز الانتخابية وتوزيع الكمامات والقفازات الواقية على رؤساء واعضاء اللجان إضافة إلى توزيع منشورات توعية مشيراً إلى أن عدد المرشحين يبلغ 222 مرشحاً منهم 49 للفئة (أ) و 173 مرشحاً عن الفئة (ب) ويتنافسون على 17 مقعداً.

وتتوزع المراكز الانتخابية في المحافظة على 268 مركزاً في مدينة اللاذقية وجامعة تشرين و241 مركزاً في منطقة جبلة و152 مركزاً في منطقة اللاذقية و136 مركزاً في منطقة القرداحة و116 مركزاً في منطقة الحفة.

وفي القنيطرة تم اتخاذ جميع الإجراءات على أرض المحافظة وفي تجمعات دمشق وريفها ودرعا لضمان حسن سير العملية الانتخابية حيث أوضح القاضي جورج هيلانة رئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات أن عدد المراكز الانتخابية المخصصة لأبناء المحافظة 146 مركزاً موزعة بواقع 59 مركزاً على أرض المحافظة و23 في تجمعات النازحين بمدينة دمشق و58 مركزاً بريف دمشق و6 مراكز مبيناً أن عدد المرشحين عن الفئة (أ) 15 مرشحاً والفئة (ب) 19 مرشحاً يتنافسون على مقعدين.

ووفقا للمادة 59 من قانون الانتخابات العامة يمارس كل من رؤساء وأعضاء لجان مراكز الانتخاب حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودون في هذا المركز الانتخابي وتضاف أسماؤهم جميعاً من واقع بطاقاتهم الشخصية إلى جدول المقترعين في المركز.

وكانت اللجان القضائية الفرعية للانتخابات أنهت في الحادي عشر من تموز تلقي طلبات انسحاب المرشحين في الوقت الذي تتواصل فيه الحملات الانتخابية حتى اليوم السابق لموعد الاستحقاق حسب قانون الانتخابات العامة.