العدوان السعودي يرتكب 115 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار

صنعاء-سانا

ارتكب العدوان السعودي 115 خرقا جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان السعودي قوله إن “قوى العدوان ارتكبت 115 خرقاً جديداً بينها تحليق 10 طائرات تجسسية و26 بقصف صاروخي ومدفعي و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.