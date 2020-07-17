موسكو مستعدة للاضطلاع بدور الوسيط بين أرمينيا وأذربيجان

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي اليوم تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان وأعربوا عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف قوله إنه جرى خلال الاجتماع “تبادل مستفيض للآراء حول الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية والتعبير عن أقصى درجة من القلق إزاء استمرار التصعيد هناك مع التشديد على الأهمية الملحة لأن يلتزم الطرفان بنظام وقف إطلاق النار”.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف وسكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف ومدير الديوان الرئاسي إضافة إلى رئيسي غرفتي البرلمان ووزيري الخارجية والداخلية ومديري جهاز الأمن الفيدرالي والاستخبارات الخارجية.